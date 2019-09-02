Следователи допрашивают сотрудников муниципального парка имени Гафури в Уфе

Башкирское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело на неустановленных сотрудников муниципального Центрального парка культуры и отдыха имени Гафури в Уфе. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Поводом для расследования стала травма, полученная в парке 25 августа трехлетним мальчиком. Он получил ожог руки, прикоснувшись к электрическому проводу, который лежал на газоне и находился под напряжением.

Следователи допрашивают очевидцев и работников парка, сообщают в СУ СКР. В рамках уголовного дела будут установлены ответственные за соблюдение требований безопасности на территории парка.

Майя Иванова