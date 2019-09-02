Из аэропорта Краснодара впервые откроется прямое авиасообщение с Китаем

В расписании полетов из международного аэропорта Краснодар появится новый рейс – авиакомпания Azur Air откроет прямые рейсы на остров Хайнань в китайский город Санья, сообщила пресс-служба аэропорта. Полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям с 27 октября 2019 года по 22 марта 2020 года на Boeing 767-300, борт способен вместить 336 пассажиров.

Время в полете из Краснодара составит 9 часов 30 минут, из Саньи - 11 часов. Санья – круглогодичный популярный курорт в южной части острова Хайнань. Напомним, из международного аэропорта Краснодар авиакомпания Azur Air выполняет рейсы в Анталью, Барселону, Даламан и Энфиду.

Анна Перова, Краснодар