Крупная сеть пиццерий выкупает филиалы у нижегородских партнеров

Сеть пиццерий Domino's Pizza выкупает заведения у партнеров в регионах России.









По информации «Ъ», который ссылается на нескольких франчайзи, Domino’s Pizza обменяла четыре точки в Казани и Нижнем Новгороде на одну в Москве.

Событие произошло на фоне недавно появившейся информации о том, что 21 из 26 региональных франчайзи предъявили сети претензии и связи с завышенными требованиями, навязыванием услуг и отсутствием маркетинговой поддержки. Эти обвинения были поддержаны в том числе и нижегородским франчайзи.

В компании Domino’s Pizza сообщили, что им известно о проблемах региональных франчайзи и заявили, что работают на их решением.