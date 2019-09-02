В Екатеринбурге сменился руководитель МКУ «Городское благоустройство»

Заместитель мэра Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов представил нового директора муниципального казенного учреждения «Городское благоустройство». Как сообщили в пресс-службе администрации, им стал Антон Козлов. Ранее он занимал должность заместителя начальника ГКУ Свердловской области «Управтодор». По данным сайта мэрии, ранее исполнял обязанности главы «Городского хозяйства» Алексей Погадаев.

МКУ «Городское хозяйство» занимается подготовкой и организацией строительства объектов улично-дорожной сети, сетей инженерно-технического обеспечения и объектов внешнего благоустройства. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году учреждение заключило 113 контрактов общей суммой на 2,6 млрд руб. За первое полугодие 2019 года заключено 86 договоров на 2,3 млрд руб.

Анастасия Реутова