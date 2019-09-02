Строительство 26-го коллектора в Ижевске планируют завершить в 2021 году

В 2021 году в Ижевске планируют завершить строительство 26 коллектора и насосной станции №3. В том же году объекты намерены ввести в эксплуатацию, говорится в распоряжении городской администрации.

На сегодняшний день строительство насосной станции завершено на 98%, коллектора — на 11%. Для завершения строительства Ижевску необходимо 1,11 млрд руб. Из них 903 млн руб. планируется получить из федерального бюджета в виде субсидии.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии получили подтверждении о выделении средств из федерального бюджета на завершение строительства насосной станции №3 и 26-го коллектора. Строительство обозначенных объектов началось еще в 90-х годах.