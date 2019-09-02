Власть обошла трагедию в Беслане стороной

Сразу несколько независимых журналистов и СМИ выпустили фильмы и книги, посвященные пятнадцатилетию теракта в Беслане: трехчасовое видео на своем канале в YouTube 2 сентября выложил Юрий Дудь, фильм под названием «Беслан. День незнаний» представила Ксения Собчак, а ранее ленту «Школа номер один» выпустила «Новая газета».

«Беслан. Помни», фильм Юрия Дудя:

«Беслан. День незнаний», фильм Ксении Собчак:

«Школа номер один», фильм «Новой газеты»:

С 1 сентября в Беслане проходят траурные мероприятия. В Кремле заявили, что в них президент Владимир Путин участвовать не будет и в целом в Осетию поездки не планирует. Журналист и член совета по правам человека Николай Сванидзе считает, что это ожидаемая ситуация: «Никто не любит вспоминать то, что ему неприятно, в том числе и мы с вами, и власть, которой нравится вспоминать те ситуации, в которых она была на коне. Беслан — это трагедия огромного масштаба, погибло почти две сотни детей. И, конечно, ответственность власти за их смерть огромна, что бы там ни случилось, был ли это запланированный или незапланированный штурм. Так или иначе, хвастаться здесь нечем, поэтому это и не вспоминают. Почему Владимир Путин туда не приехал? По той же самой причине. Он, как и всякий живой человек, не любит ворошить прошлое. Тогда, после Беслана, рейтинг президента Путина резко снизился, что вполне логично».

“Ъ” публикует отрывок из книги Ольги Алленовой «Форпост. Беслан и его заложники» Читать далее

Больше половины россиян считают, что причиной гибели заложников в школе Беслана в 2004 году были именно действия террористов. Таковы данные опроса «Левада-центра». Треть россиян считает ответственными за произошедшее и террористов, и спецслужбы. В том, что к гибели заложников привели ошибочные действия отдела безопасности, уверены 8% граждан.

Глеб Силко