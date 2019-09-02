В Нижнем Тагиле появится сквер скульптуры советского периода

Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) планируют открыть сквер скульптур советского периода около городского музея изобразительного искусства к концу сентября, сообщил на выездном рабочем совещании заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров. «Демонтаж старого забора уже произведен. Сегодня смотрели, по каким линиям провести новое ограждение, чтобы сквер и территория вокруг музея смотрелись единым ансамблем. Теперь границы определены и подрядчик может сразу приступать к установке»,— заверил господин Суров. Сотрудники музея надеются, что работы по благоустройству будут закончены к 30 сентября, когда будет отмечаться 75-летие музея.

В проекте предусмотрены ансамбль из восьми скульптур: бюсты Ленина и Сталина, фигуры горняка, пионера и пионерки. Центральное место займет композиция из двух скульптур — учительницы и ученика. Также при оформлении территории сквера будут использованы оригинальные чугунные урны для мусора и осветительные столбы середины XX века. Сейчас все элементы находятся на реставрации.

Строительство сквера ведется в рамках создания историко-туристического кластера «Старый город», куда входит комплекс музеев и исторических объектов Нижнего Тагила. Проект предполагает реконструкцию трех улиц — Уральская (на которой расположен музей ИЗО), Ленина и Красноармейская. Идея создания коллекции скульптур советского периода принадлежит Валерию Сурову. По его словам, объекты для сквера были привезены из образовательных и детских лагерных учреждений Нижнего Тагила, Верхней Салды и других муниципалитетов.

Анастасия Реутова