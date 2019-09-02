Верховный суд РФ не стал снимать «Коммунистов России» с выборов в Татарстане

Верховный суд России признал законным регистрацию списка кандидатов «Коммунистов России» на выборах в Госсовет Татарстана. Снятие оппонентов с предвыборной гонки добивалось татарстанское отделение КПРФ.

В КПРФ заявляли, что «Коммунисты России» представили в избирком недействительные подписи, а также допустили нарушения избирательного законодательства при выдвижении кандидатов. 15 августа иск КПРФ отклонил Верховный суд Татарстана. Верховный суд РФ оставил его решение без изменения.

Выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"