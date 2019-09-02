Начальник детского лагеря «Юный спецназовец» в Башкирии приговорен к условному сроку за травму воспитанника

Ишимбайский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего начальника детского лагеря «Юный спецназовец» в Салавате Виталия Шарапова. Он признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В июне 2016 года в палаточном военно-спортивном лагере молодежного центра «Ровесник» пострадал один из воспитанников: 12-летний подросток, нырнув в реку Сиказа, ударился головой о каменное дно, получил перелом шейных позвонков и ушиб шейного отдела спинного мозга. Ребенку потребовалось длительное лечение в Москве, он остался инвалидом.

Как сообщают управление Следственного комитета по Башкирии и прокуратура республики, суд признал Виталия Шарапова виновным в том, что вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям и своим должностным обязанностям он разрешил купание детей в необорудованном для этого месте. Подсудимый вину не признал. Помимо назначения условного срока лишения свободы суд лишил бывшего начальника лагеря права занимать должности в сфере образования на два года.

Майя Иванова