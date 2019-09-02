В Адыгее открыто движение по мосту через реку Белая

На автодороге от Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику в Республике Адыгея открыто рабочее движение по мосту через реку Белая, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». Мост, построенный пятьдесят лет назад, был закрыт на капитальный ремонт в октябре 2018 года.

По данным ФКУ Упрдор «Черноморье», в процессе ремонта железобетонное пролетное строение моста было заменено на металлическое, неразрезное, с монолитной плитой проезжей части. В настоящее время продолжаются работы в подмостовом пространстве, а также благоустройство обочин и территории вокруг моста. Завершить все работы дорожники планируют в октябре 2019 года.

Анна Перова, Краснодар