«Молоту-Прикамье» поможет бывший капитан

На старте чемпионата ВХЛ «Молоту-Прикамье» будет помогать нападающий «Северстали» Иван Захарчук. Он заявлен за клуб КХЛ , но в рамках соглашения между череповецким и пермским клубами, имеет право играть и за «Молот-Прикамье».

30-летний Захарчук весной этого года продлил соглашение с «Северсталью» на один сезон.- сообщает сайт команды из Черповца в ВК. Однако в стартовый состав команды не вошел и командирован в Пермь.

Нападающий хорошо знаком пермским болельщикам, так как играл за «молотобойцев» с 2014 по 2016 год и был их капитаном. Он известен как хоккеист силового плана, порой выполнял функции «тафгая» - игрока который может принять участие в драке на льду с соперником.