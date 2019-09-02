Символом чемпионата Европы по дзюдо в Ижевске стал бобр

Талисманом чемпионата Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, который пройдет с 1 по 3 ноября в ЛД «Олимпиец» в Ижевске, стал бобр. Символу соревнований дали имя Дан, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Чемпионат пройдет в рамках Года здоровья и празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова.

В соревновании примут участие 300 спортсменов из 30 стран Европы. Между ними разыграют 14 комплектов медалей в семи весовых категориях у мужчин и в семи у женщин. В целом во время чемпионата столицу Удмуртии посетят около 1 тыс. гостей.