IT- компания Amadeus, специализирующаяся также на дистрибуции и электронной коммерции для мировой индустрии туризма и авиаперевозок, на основе статистики 5 тыс. туристических агентов и компаний Израиля подсчитала, что в период с января по июль 2019 года спрос на отдых в Сочи среди израильтян вырос на 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Генеральный директор компании Amadeus Гади Мор пояснил, что рост популярности Сочи начал расти на протяжении последних нескольких лет, с момента проведения Олимпийских игр в 2014 году. По его словам, к тому моменту была создана вся необходимая туристическая инфраструктура и город стал особенно привлекателен для туристов.

Среди международных рейсов в аэропорт Сочи Тель-Авив стоит на первом месте, число рейсов из Израиля увеличилось до 16 в неделю.

«Привлечение иностранного потока очень важно как для региона, так и для страны в целом. Прошедший Чемпионат мира по футболу принес ощутимую выгоду для экономики страны и показал перспективы развития туристической отрасли в России», - говорит Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна».

Елена Рыжкова