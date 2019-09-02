Нижегородская таможня возбудила дело из-за невозврата 10 млн рублей из Китая

Нижегородская таможня предъявила претензии к руководству одного из производственных предприятий города в рамках исполнения внешнеторгового контракта с поставщиком из Китая. Как сообщает пресс-служба ведомства, компания в 2015 году перевела контрагенту $189,48 тыс. (10,8 млн руб.), однако товар не поступил в адрес предприятия. Деньги в Россию обратно не поступали, и заказчик не принимал никаких попыток для возврата своих средств.

По этому поводу Нижегородская таможня возбудила дело в отношении неустановленного должностного лица компании об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации средств (по ч. 1 ст. 193 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Анастасия Еремина