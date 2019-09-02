59.ru: Власти Перми планируют закрыть автобусное движение на Пермь I

Департамент дорог и транспорта Перми в ближайшее время может изменить маршруту двух автобусов — №2 (Ст. Пермь I — ст. Пермь II) и №3 (Ст. Пермь I — м/р Нагорный). По информации 59.ru, они будут следовать не до речного вокзала, а до сквера имени Решетникова.

Это связано с аварийным состоянием путепровода на улице Монастырской. Из общественного транспорта до речного вокзала и станции Пермь I будет ходить только электричка, напоминает издание.

Источник в мэрии подтвердил, что оба маршрута могут быть изменены, но каким образом, не пояснил. Начальник департамента Анатолий Путин не ответил на звонок по мобильному телефону.

Помимо аварийности путепровода, на работу маршрута №2 влияет и низкий пассажиропоток: пока электропоезда курсируют по Горнозаводской ветке, именно на них предпочитают добираться до Перми II пассажиры, отметил еще один собеседник в городской власти. В Минтрансе края оперативно не смогли предоставить комментарий.

Напомним, автобусный маршрут №2 в Перми был открыт 1 декабря 2018 года. Он призван заменить закрывающееся железнодорожное движение по Горнозаводской ветке — между вокзалами Пермь II и Пермь I. Средства на осуществление данного маршрута в размере 22 млн руб. выделены из бюджета Пермского края. Маршрут стал обслуживаться муниципальными автобусами, которые были куплены в том числе на средства краевого бюджета для нужд МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). Для этих целей минувшей осенью ПГЭТ уже закупил пять машин марки «Волгобас». Сейчас на маршруте №2 работают автобусы ПГЭТ по срочному контракту. Кроме того, ПГЭТ минувшей весной получил контракт на работу по маршруту №3.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье’’, из-за этого путепровода у мэрии возникли проблемы с запуском автобусного маршрута №2 (Ст. Пермь I — ст. Пермь II). 1 декабря 2018 года, в первый день работы маршрута, автобусы не смогли доехать до конечной остановки — станции Пермь I. Они высаживали пассажиров возле сквера имени Решетникова, на остановке рядом со зданием «Пермглавснаба», и разворачивались обратно. Причина укороченного маршрута — в аварийном состоянии путепровода на ул. Монастырской. Сейчас заключено соглашение о передаче его в городскую собственность.