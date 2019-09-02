Сорить деньгами

ФАС РФ усмотрела признаки нарушения закона при выборе краевыми властями регоператора по обращению с отходами. По версии ФАС, краевые власти увеличили уставный капитал «Теплоэнерго», чтобы предприятие могло поучаствовать в конкурсе. Зампред краевого правительства Антон Удальев отрицает возможность ограничения конкуренции. Эксперты считают, что дело может закончиться не только штрафами, но и отменой результатов торгов.

ФАС России сообщила о наличии признаков нарушения закона в действиях правительства Пермского края. По мнению ведомства, действия чиновников могли привести к согласованным действиям при выборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В итоге антимонопольная служба возбудила дело по ст. 16 Закона о защите конкуренции.

Согласно данным ФАС, в июле 2018 года был объявлен конкурсный отбор оператора по обращению с ТКО на территории Пермского края. Размер обеспечения заявки на участие в торгах был определен в 5% от максимально допустимой выручки регионального оператора, что составляет, по данным ФАС, более 211 млн руб. По версии ведомства, правительство Пермского края в период проведения конкурсного отбора приняло распоряжение, в соответствии с которым уставной фонд подведомственного предприятия ПКГУП «Теплоэнерго» был увеличен на сумму в 231 млн руб., однако на дату размещения документации об отборе уставной фонд унитарного предприятия составлял 40,2 млн руб. ФАС считает, что эти действия регионального органа власти обеспечили возможность унитарного предприятия участвовать в конкурсном отборе и выиграть его. Кроме того, ФАС установила, что после проведения конкурсного отбора уставной фонд ПКГУП «Теплоэнерго» вновь уменьшился до первоначального уровня — 40,2 млн руб.

«Это может свидетельствовать о том, что субсидия предоставлялась именно для обеспечения участия в конкурсе. С учетом выявленных фактов ФАС России усматривает связь между действиями регионального правительства, которые выразились в субсидировании ПКГУП „Теплоэнерго“, и его победой в конкурсном отборе. Такие действия могут являться признаком нарушения Закона о защите конкуренции»,— отметил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев выступил с комментарием относительно позиции ФАС, уточнив, что ведомство говорит о признаках нарушения: «Полагаю, что по итогам рассмотрения дела они так и останутся признаками».

По мнению чиновника, конкурсная документация уже проверялась антимонопольной службой. «Говорить об ограничении конкуренции нельзя, поскольку на торги поступила единственная заявка — от „Теплоэнерго“. В таких условиях ограничения конкуренции попросту не могло быть. Более того, конкурсная документация в свое время уже была предметом рассмотрения ФАС России, и тогда надзорный орган не выявил нарушений»,— сообщил господин Удальев.

Он подчеркнул, что действия краевого правительства позволили своевременно начать в регионе реформу по обращению с ТКО: «Что касается уставного фонда „Теплоэнерго“, то правительство края предусмотрело возможный вариант, при котором ни один из действующих субъектов рынка не заявится на конкурс, и приняло меры по созданию своего оператора. Как мы видим, меры приняты не напрасно, поскольку других заявок на конкурс не поступило. Таким образом, правительство Пермского края обеспечило своевременный вход региона в реформу по обращению с отходами»,— заключил Антон Удальев. Следующее рассмотрение дела состоится 20 сентября.

Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов пояснил “Ъ-Прикамье”, что если ФАС РФ докажет правонарушение, то чиновникам грозят не только штрафы. «Скорее всего, результатом возбужденного дела будет назначение административных штрафов. В соответствии с КоАП (ст. 14.32), заключение ограничивающего соглашения или совершение ограничивающих конкуренцию действий предусматривает возможность наложения штрафа от 20 тыс. до 50 тыс. руб. на должностных лиц или их дисквалификацию на срок до трех лет. Кроме того, возможно привлечение по ст. 14.9 КоАП, в соответствии с которой ограничение конкуренции органами власти и местного самоуправления влечет наложение на должностных лиц штрафа в размере от 15 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до двух лет. Главным же следствием установления соглашения или согласованных действий может стать признание недействительными итогов конкурса по определению регоператора»,— считает эксперт.

Юлия Сырова