Элли Голдинг и ее королевская свадьба

В минувшие выходные певица и бывшая возлюбленная принца Гарри Элли Голдинг вышла замуж за арт-дилера аукционного дома Sotheby’s Каспара Джоплинга. Свадьбу с королевским размахом сыграли в родном городе звезды, в Йоркшире, а среди гостей были члены монаршей семьи.

640 часов — столько времени ушло на создание свадебного наряда 32-летней британской певицы Элли Голдинг. Белоснежное шелковое платье в пол с воротником-стойкой в викторианском стиле было создано на заказ в парижском ателье дома Chloe и расшито вручную бусинами, образующими белые розы Йорков (старинный символ дома Йорков и города Йоркшира). Фата из тюля и аккуратные жемчужные серьги дополняли воздушный и нежный образ.

Фото: Getty Images

Элегантный штрих — на воротнике и фате красовались вышитые инициалы жениха и невесты: E и C. «Я была так взволнована и рада нашей совместной работе с Наташей над созданием моего свадебного платья. Я всегда любила Chloe и их невероятную команду... Наташа — очень талантливый дизайнер, и я восхищаюсь ее работой с первого дня ее назначения. Прежде, я никогда не испытывала чувств, подобных тем, что я ощутила во время первой примерки платья в Париже...», — поделилась своими эмоциями Элли Голдинг. Своды старинного собора в Йоркшире и викторианская эпоха послужили референсами при разработке свадебного наряда.

Фото: Getty Images

Подружкам невесты (их было семеро) повезло не меньше Элли — на церемонии они носили сшитые на заказ бледно-голубые платья, разработанные креативным директором Chloe Наташей Рамси-Леви. В число подружек, к слову, вошли президент Sony Music Кассандра Грейси и стилист Зои Джервуаз Грэм. Жених же был одет в сшитый на заказ костюм-тройку Huntsman.

Фото: Getty Images

В числе гостей церемонии было немало звездных пар, и даже члены королевской семьи, с которыми дружна Элли. Праздник посетили герцогиня Йоркская и ее дочери, принцессы Беатрис и Евгения. Сообщается, что новобрачные познакомились именно на одной из вечеринок принцесс. Сиенна Миллер и ее бойфренд Лукас Цвирнер, Кэти Перри и Орландо Блум, Джеймс Блант со своей супругой Софией Уэллсли и многие другие.