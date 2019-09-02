В Оренбурге четыре волонтера приюта для животных отравились газом

В Оренбурге четыре человека отравились неизвестным газом в приюте для животных «Филимоша», трое госпитализированы. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте». По версии пострадавших, отравление могло быть вызвано выбросом газов из канализации рядом с приютом.

Как сообщает региональный минздрав, пострадавшие сразу же были осмотрены токсикологом и сдали анализы. У них диагностировано ингаляционное отравление неизвестным газом легкой степени тяжести.

Ранее прокуратура города сообщила, что в поселке Южный Оренбурга в приюте «Филимоша» обнаружили мертвыми 65 кошек и собаку. Волонтеры рассказали в соцсети, что в день гибели животных в помещении чувствовался запах сероводорода. Местные жители также жаловались на сильный неприятный запах.

Однако специалисты газовой службы факты выброса горючего газа не установили. Экологическая служба также не зафиксировала превышений ПДК по сероводороду в воздухе в районе приюта, сообщает надзорный орган.

Сейчас прокуратура Оренбурга проверяет обстоятельства массовой гибели. Специалисты в области ветеринарии проводят экспертизу трупов животных, чтобы установить причину отравления.

Управление минсельхоза Оренбургской области также проведет внеплановую проверку деятельности благотворительного фонда помощи животным «Сердца в унисон», сообщила пресс-служба министерства.

Ранее жители региона уже жаловались на запах сероводорода. Недомогание было вызвано, предположительно, выбросом газа в поселке Переволоцком. Всего к медикам обращалось с тошнотой и головокружением десять человек, в том числе – дети.

Алена Смирнова