Польские спецслужбы изучают информацию о возможном шпионаже сотрудников Huawei

Польские спецслужбы расследуют информацию о возможном шпионаже некоторых сотрудников Huawei, сообщил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом. По его словам, спецслужбы приступили к расследованию, после того как было отмечено «поведение» одного из работников компании, которое можно квалифицировать как «деятельность шпионского характера».

«Польские контрразведывательные службы выявили определенную деятельность, которая могла иметь шпионский характер. Это дело в настоящее время изучается, идут нормальные, легальные действия польских спецслужб, польской прокуратуры, и мы спокойно ожидаем их результат»,— сказал господин Дуда (цитата по «РИА Новости»).

В январе 2019 года в Польше был арестован директор по продажам польского представительства Huawei Вэйцзин В. Вместе с ним спецслужбы задержали бывшего сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) Петра Д. В рамках операции сотрудники ABW провели обыски в представительстве Huawei в Польше, а также в управлении электронных средств связи и в польском представительстве французской телекоммуникационной компании Orange, где в последнее время работал их бывший коллега. Китайская компания уволила сотрудника, арестованного польскими властями.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «В Huawei нашли китайского шпиона».