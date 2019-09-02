Из бюджета Ставрополя выделят субсидии для предпринимателей

Ставропольские бизнесмены могут претендовать на субсидии из городского бюджета, сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Эти деньги покроют часть затрат на приобретение оборудования, механизмов, транспорта и сырья.

Субсидия в 200 тыс. руб. запланирована для начинающих предпринимателей, развивающих бизнес в сфере производства товаров и оказания услуг. Бизнесмены, которые уже открыли свое дело, могут претендовать на поддержку до 300 тыс. руб.

Прием заявок будет происходить с 2 по 30 сентября.

Дарья Голякова