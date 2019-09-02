В Петербурге открылся учебный корпус Академии танца Бориса Эйфмана. Общеобразовательная балетная школа разместилась в реконструированном здании. Работы выполнялись с 2016 года.

Площадь учебного корпуса академии составляет 3,9 тыс. кв.м. Обучаться в нем будут 440 детей. В ноябре состоится открытие Детского театра танца. В этом же месяце будут достроены интернат для воспитанников и музей, сообщает ТАСС.

Добавим, что Академия танца Бориса Эйфмана была открыта в 2013 году на Большой Пушкарской улице.