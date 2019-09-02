В Перми открылся новый школьный корпус на 800 учащихся

В Мотовилихинском районе Перми открылся капитально отремонтированный корпус школы №30. Как сообщается на сайте мэрии, новое здание рассчитано на 800 учащихся. Ремонт школы проходил с апреля прошлого года. Строители полностью модернизировали кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации и установили новейшие системы безопасности. На территории школы обновили футбольное поле и спортплощадка.

В новом здании школы появились физическая и химическая лаборатории, кабинет робототехники, медиацентр и мастерская со станками с цифровым управлением.