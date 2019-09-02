Прибыль организаций Пермского края выросла на 64% по сравнению с прошлым годом

Организации Пермского края получили в I полугодии 2019 года положительный сальдированный финансовый результат в сумме 168,8 млрд руб. По данным Пермьстата, это на 81,3% выше уровня соответствующего периода предыдущего года.

В целом по краю 68% обследованных организаций завершили шесть месяцев текущего года с прибылью в размере 176,4 млрд руб. Это на 64,1% превышает прибыль, полученную за I полугодие 2018 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 47,3% и составила 7,5 млрд руб.