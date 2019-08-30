Переведем это по-быстрому

До конца года ЦБ планирует добавить в функционал системы быстрых платежей возможность оплаты физлицами товаров и услуг юридических лиц и ИП. Благодаря этому торговые предприятия сократят расходы на эквайринг: комиссия за переводы планируется до четырех раз ниже, чем стоимость транзакций при оплате пластиковыми картами. Кроме того, в системе должна появиться возможность расчетов между юридическими лицами, что ускорит поступление средств на счета и повысит прозрачность переводов. Присоединиться к СБП до конца года намерены ростовский банк «Центр-инвест» и краснодарский «Кубань Кредит». В результате этого число потенциальных пользователей c2b-платежей на юге России среди юрлиц вырастет более чем на 80 тыс.

Вышли из народа

С момента запуска в конце января системы быстрых платежей, созданной по инициативе Центробанка, к ней подключились 16 российских банков, действующих в федеральном масштабе. В их числе — ВТБ, «Альфа-Банк», Газпромбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК и др. Первоначально СБП создавалась для повышения уровня конкуренции на рынке переводов между частными лицами. В начале года «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные анализа, проведенного ФАС, ЦБ и Минфином, что рынок межбанковских переводов оказался практически монополизирован Сбербанком: на его долю приходилось около 94% таких транзакций.

СБП предоставляет клиентам банков — участников системы возможность перечислять средства со своих счетов в другие банки по номеру телефона получателя платежа. При этом ЦБ заявил, что в нынешнем году не намерен брать с банков плату за операции в рамках СБП. Комиссию за переводы в системе между частными лицами могут взимать сами банки, однако большинство участников системы пока не стали ее вводить.

Несмотря на небольшое количество банков, подключившихся сегодня к системе, количество ее пользователей стремительно растет, отмечают участники рынка. «Еженедельно со счетов либо на счета банка производится свыше 45 тыс. операций в рамках СБП, — сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе ВТБ. — Мы наблюдаем постоянный прирост как по входящим, так и по исходящим переводам. С момента подключения к СБП в марте уже было проведено свыше 500 тыс. операций на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Средний чек по входящим платежам — в районе 11 тыс. рублей, по исходящим — около 6 тыс. рублей. Около 30% переводов от общего объема операций через СБП приходятся на me2me (переводы клиента между своими счетами. — Ъ)».

Руководитель направления транзакционных продуктов Райффайзенбанка Ксения Андреева заявила, что в настоящее время на каждого клиента банка приходится в среднем два платежа через СБП в месяц, и их количество продолжает расти. Руководитель департамента онлайн-продаж «Альфа-Банка» Александр Солонин оценил рост числа операций в системе, совершаемых клиентами банка, на уровне около 10% ежемесячно. «На данный момент оборот переводов наших клиентов по СБП, включая входящие и исходящие платежи, составил 8 млрд рублей», — уточнил он.

В РОСБАНКЕ за июль количество и общий объем исходящих переводов через СБП возросли на 25% по сравнению с показателями июня, сообщила директор территориального офиса «Ростовский» банка Юлия Черных. «С момента запуска СБП клиенты банка совершили и получили более 115 тыс. переводов на общую сумму более 1 млрд рублей, — добавила она. — По итогам июля 2019-го средняя сумма исходящего перевода составила 10,1 тыс. рублей, входящего — 8400 рублей».

В сентябре войти в СБП намерен крупнейший в ЮФО региональный банк «Центр-инвест» с головным офисом в Ростове-на-Дону. По итогам 2018 года, согласно годовому отчету банка, он эмитировал для клиентов в Ростовской области и Краснодарском крае 393 тыс. пластиковых карт. Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания среди корпоративных клиентов банка составило около 50 тыс. По словам начальника управления развития информационных технологий «Центр-инвеста» Евгения Алехина, сейчас организация проводит в системе тестовые платежи. «Специалисты банка проходят этап тестирования взаимодействия с системой», — уточнил господин Алехин, добавив, что на основании данных обращений клиентов в организации сделали вывод о том, что система будет востребована.

Из годового отчета за 2018 год другого крупного банка юга России — «Кубань Кредит» — также следует, что он планирует подключиться к СБП до конца 2019 года. По данным отчета, количество корпоративных клиентов банка составило на конец прошлого года 33,4 тыс., при этом они «практически полностью» переведены на ДБО.

Таким образом, подключение обеих финансовых организаций к СБП увеличит количество потенциальных пользователей c2b-платежей на юге России среди юридических лиц более чем на 80 тыс. организаций.

Комиссия уменьшится в разы

Увеличение количества пользователей системы стимулирует рост интереса к СБП как инструменту оплаты товаров и услуг со стороны бизнеса. В настоящее время этой функции у системы нет, однако ряд банков заявляют о готовности запустить ее, как только ЦБ выпустит нормативный документ, который будет регулировать проведение платежей через СБП в пользу юридических лиц.

«Во второй половине 2019 года в Системе быстрых платежей можно будет делать платежи в пользу юридических лиц, например за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов»,— заявляется на сайте регулятора.

Обеспечить востребованность быстрой оплаты предоставленных субъектами бизнеса товаров и услуг должна сравнительно невысокая комиссия на такие переводы, также анонсированная ЦБ. «Тот тариф, который мы сейчас обсуждаем по c2b, то есть от «физика» «юрику», — это около 0,4%, что для них является абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас», — заявляла в мае нынешнего года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Для сравнения: Промсвязьбанк, по данным его сайта, предлагает торговый эквайринг по ставке от 1,79%. Стоимость данной услуги у «Альфа-Банка» — 1,9%. Несколько дешевле клиентам обойдется эквайринг веб-банков. Например, процентная ставка по таким операциям у банка «Тинькофф» — от 1,59%, у Модульбанка — от 1,5%. «При использовании QR-кодов ставки эквайринга в среднем в четыре раза ниже, чем по рынку при использовании банковских карт, — добавляет генеральный директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.— Кроме того, для начала использования СБП как инструмента оплаты товаров и услуг не требуется никакого дополнительного оборудования».

Сегодня банки и торговые организации в пилотном режиме работают над запуском ряда проектов по приему платежей через СБП от покупателей. Например, в августе нынешнего года “Ъ” сообщал о планах интернет-магазина Wildberries начать принимать оплату с применением QR-кодов. ВТБ в августе начал тестирование QR-оплаты совместно с ГК «М.Видео-Эльдорадо» в двух магазинах в Москве.

Дело техники

Наиболее вероятная техническая модель использования системы при c2b-оплатах такова: кассир сканирует штрих-код на товаре, после чего на экран кассового аппарата выводится соответствующий QR-код, который покупатель сканирует камерой через банковское приложение. После этого оплата происходит автоматически.

Некоторые эксперты считают систему слишком сложной. По этой причине спрогнозировать влияние введения c2b-платежей на объем переводов в СБП затруднительно, объясняет Ксения Андреева: «C точки зрения клиента, текущие способы оплаты выглядят более простыми и зачастую более выгодными — за счет наличия программ лояльности,— говорит она.— Но мы уверены: у СБП будет своя ниша».

Динамика платежей после расширения функционала системы будет зависеть от множества факторов — начиная с технической реализации и тарифной политики и заканчивая инвестициями в маркетинговое продвижение сервиса, соглашается Александр Солонин.

Вопрос перспективы вытеснения QR-платежами оплаты с использованием банковских карт пока открыт, считает Дмитрий Жарский. «В КНР, например, этот способ оплаты товаров и услуг доминирует, но в Китае карты Visa и MasterСard остаются экзотикой,— объясняет господин Жарский.— Обе системы подали заявки на получение лицензии на работу в КНР в 2017 году. До того де-факто изолированный китайский рынок платежей развивался взрывными темпами. В России же доли наличных и безналичных расчетов до сих пор не достигли паритета. По данным производителя контрольно-кассовой техники компании «Эвотор», в связи с активизацией ЦБ и банками работы по выявлению нарушений «антиотмывочного» 115-ФЗ и связанной с ней блокировкой счетов доля безналичных платежей только за первый квартал 2019 года рухнула с 40% до 36%.

По мнению эксперта, ключевой стимул роста объема безналичных — заинтересованность государства в сокращении объема наличных средств в экономике. Сегодня прикладываются большие усилия, чтобы отучить население и бизнес от наличных платежей, но эти действия встречают некоторое сопротивление. Граждане часто платят «безналом» за продукты питания, такси и услуги связи, в остальном предпочитают наличные. Поэтому, считает Дмитрий Жарский, QR-платежи скорее потеснят в качестве платежного средства пластиковые карты и сервисы Apple и Google, чем наличные.

Должен остаться только один

Несмотря на рост количества пользователей СБП, в настоящее время, по данным ЦБ, через систему проходит менее 1% безналичных платежей пользователей российских банков. Участники рынка признают, что один из факторов, сдерживающих развитие системы, — отсутствие в ее составе Сбербанка, который пока не торопится подключаться к СБП.

В банке отказались отвечать на запрос “Ъ-Юг” на эту тему. В мае нынешнего года в интервью «Коммерсанту» президент Сбербанка Герман Греф заявил, что организация «ведет переговоры» и надеется найти компромисс с ЦБ относительно экономических условий, на которых согласится подключиться к системе.

Дмитрий Жарский объясняет позицию банка тем, что он развивает собственную систему с функцией перевода по номеру телефона через систему «Сбербанк Онлайн». К ней уже подключен и ряд других банков, в частности «Тинькофф» и Совкомбанк. Кроме того, система позволяет осуществлять переводы на кошельки Webmoney. Стоимость транзакций между партнерами составляет 1%.

Нынешним летом банк также запустил систему оплаты покупок с использованием QR-платежей вместо пластиковых карт через приложение «Сбербанк Онлайн». Начиная с 1 июля данная услуга тестировалась в Краснодарском крае; до конца лета банк планировал распространить ее во всех регионах страны.

«Сейчас мы фактически имеем две альтернативные и во многом дублирующие друг друга платформы, которые развиваются параллельно. В конечном итоге, скорее всего, останется только одна из них, — прогнозирует господин Жарский. — Произойдет это путем слияния систем или из-за законодательных ограничений, пока сказать сложно, но в перспективе 1,5—2 лет это, скорее всего, случится».

Между тем в июне нынешнего года Госдума приняла поправки к закону, позволяющие ЦБ обязывать банки подключаться к СБП. Центробанк установил срок — 1 октября нынешнего года. «Нельзя сказать, что развитие системы сдерживает какой-то одиночный фактор, — отмечает Ксения Андреева.— Но отсутствие Сбербанка действительно накладывает ограничения. В случае его подключения к СПБ можно ожидать как минимум удвоения оборотов в рамках системы». Юлия Черных считает, что рынок быстрых платежей обладает большим потенциалом для роста, обусловленным не только появлением новых игроков, но и изменением финансовых привычек пользователей. «Традиционно продуктовыми новинками пользуются клиенты-новаторы, которых не так много в любом сегменте и индустрии,— заявила госпожа Черных.— Мы уверены, что по мере распространения информации о новом сервисе и расширения списка участников системы доля СБП в общем объеме безналичных переводов между физлицами будет расти».

Еще одно перспективное для СБП направление — b2b-платежи. Центробанк предполагает, что использование QR-кода вместо традиционного счета на оплату ускорит обмен средствами между юрлицами и сделает их переводы более прозрачными для банков, благодаря чему между банками и их клиентами будут реже возникать споры в связи с подозрениями в нарушении «антиотмывочного» законодательства. Сейчас обсуждается возможность запуска соответствующего пилотного проекта до конца нынешнего года.

Павел Лысенко