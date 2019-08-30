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Прогнозы относительно темпов развития IoT в России расходятся, но все эксперты убеждены в том, что интернет вещей по динамике будет опережать рынок связи в целом как минимум вдвое

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ   |  купить фото

Люди выпадают из сети

"Инструменты бизнеса". Приложение от

Развитие на рынке связи сегмента m2m, предоставляющего решения для обмена данными между устройствами, стимулируют госпрограммы по созданию «умных городов», рост объемов шерингового бизнеса и общий тренд на повышение энергоэффективности экономики. Востребованность интернета вещей растет с пониманием бизнесом того факта, что m2m-решения позволяют снизить связанные с человеческим фактором затраты. Яркий пример технологии IoT, которая быстро распространяется на юге России, — спутниковые системы управления сельскохозяйственной техникой.


Машины набирают скорость

На данный момент интернет вещей (IoT) — самый динамичный сегмент телекоммуникационного сектора. По итогам 2018 года исследовательская компания «IDC Россия и СНГ» оценила его объем в России в $3,67 млрд (около 245 млрд руб.). Эксперты ожидают, что в ближайшие годы он продолжит расти опережающими темпами по сравнению с рынком связи в целом. При этом прогнозы относительного того, каким будет прирост объема рынка IoT, существенно расходятся. По расчетам директора по исследованиям «IDC Россия и СНГ» Елены Семеновской, опубликованным центром социального проектирования «Платформа», до 2021 года рынок IoT будет ежегодно расти в среднем на 22% и к концу этого срока его объем превысит $9 млрд (примерно 600 млрд руб.). J’son&Partners Consulting в данном случае более консервативна и прогнозирует среднегодовую динамику на уровне 12,5%. Аналитическое агентство iKS-Consulting оценивает перспективы российского интернета вещей еще осторожнее, считая, что до 2020 года он будет расти не более чем на 7% ежегодно.

Прогнозы участников рынка IoT-решений относительно его будущего тоже заметно отличаются друг от друга. Однако даже самые сдержанные из них подразумевают, что m2m-сегмент будет расти как минимум вдвое быстрее, чем телекоммуникационный рынок в целом. Последний по итогам 2018 года, согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», продемонстрировал рост на 3,4%, который оказался «рекордным за последние годы». «По прогнозам нашей компании, среднегодовой темп роста рынка IoT в России до 2022 года составит порядка 18–25%, — сообщил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. — На Дону только за последний год спрос на сервисы IoT МТС вырос вдвое».

Директор ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов считает, что в настоящее время развитие интернета вещей только набирает темпы. По его словам, к концу 2018 года IoT-решения использовали немногим более 1% российских компаний. Ссылаясь на исследования ЦСН «Платформа» и Schneider Electric, господин Мордасов прогнозирует рост российского рынка IoT-решений в нынешнем и следующем годах на 7–8%; его общий объем к концу 2020 года превысит 80 млрд руб. в год.

«В целом по Ростовской и Волгоградской областям, а также Краснодарскому краю за первое полугодие нынешнего года количество абонентов компании, использующих m2m-связь, выросло по сравнению с январем — июнем 2018-го на 16%, — добавил коммерческий директор макрорегиона «Юг» компании Tele2 Максим Митькин. — В Ростове рост их количества составил 37% за счет старта пилотного проекта по работе с вендинговыми компаниями».

Дело государственной важности

В 2018 году Всемирный банк опубликовал доклад, посвященный процессу цифровизации российской экономики. Среди ключевых тезисов этого документа — предположение, что возглавляет цифровую трансформацию страны не бизнес, а государство. Сектор интернета вещей не исключение. «Одним из главных драйверов развития IoT станет поддержка, которую оказывает процессу цифровизации государство, в частности разработка стандарта “умного города”», — соглашается Игорь Марьясов.

Государство действительно активно поддерживает инфраструктурные проекты, связанные с обеспечением безопасности и развитием городской среды. Директор ростовского филиала «МегаФона» Алексей Барков рассказал, что в июне нынешнего года оператор развернул систему видеомониторинга и предотвращения лесных пожаров по заказу Минприроды Ростовской области. Это решение работает на базе интеллектуальной системы видеонаблюдения, которая в автоматическом режиме распознает и фиксирует события, попавшие в поле зрения 42 видеокамер. Система позволяет обнаружить пожары на ранней стадии, благодаря чему потушить их удается быстрее, затратив меньшее количество ресурсов.

Сергей Мордасов в качестве примера подобных проектов приводит проекты по модернизации систем уличного освещения. За счет внедрения IoT-платформ для управления ими экономия энергоресурсов превышает 60%. Таким оказался результат реализации «Ростелекомом» энергосервисного контракта в Таганроге, где компания установила 10,5 тыс. «умных» светильников, а потребление энергии системой уличного освещения сократилось на 65%, в том числе за счет возможности отслеживать несанкционированные подключения к городской сети. В аналогичном проекте в Белореченском районе Краснодарского края провайдер за период с марта по июль этого года добился 70%-ной экономии электроэнергии и вдвое сократил количество аварийных ситуаций.

Защититься от утечек

Одной из первых отраслей российской экономики, где были востребованы возможности IoT-решений, стало ЖКХ. Связано это в первую очередь с тем, что интернет вещей позволяет значительно сократить потери коммунальных ресурсов. Например, объем потерь в электрических сетях России PwC оценивает более чем в 9%, или 60 млрд руб. в год. Приведение качества контроля состояния электросетей к мировым стандартам, предусматривающим активное использование телеметрии, позволит снизить эти потери на 40 млрд руб. ежегодно, прогнозирует агентство.

Кроме того, интернет вещей — эффективный инструмент для предотвращения аварий и других ЧП или оперативного реагирования на них. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» использует около 1,8 тыс. контроллеров с SIM-картами «МегаФона» и «Ростелекома». Эти устройства передают на центральный сервер компании информацию о работе пунктов редуцирования газа (ПРГ) и средств электрохимической защиты (ЭХЗ, защита газопроводов от коррозии и блуждающих токов). С сервера информация поступает на рабочие станции специалистов центральной диспетчерской службы предприятия и аварийно-диспетчерских служб филиалов. «Система телеметрии позволяет передавать информацию о давлении и температуре газа в газопроводе, перепадах давления на фильтрах ПРГ, температуре окружающей среды, открытии и закрытии дверей ПРГ и доступа в их помещения и др., — сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». — На основе этих данных принимаются решения о выборе режима газоснабжения и необходимости реагирования на аварийные ситуации. Благодаря телеметрии аварийно-диспетчерская служба получает четкую картину происходящего и может оперативно составить план устранения аварии».

ЖКХ не единственная сфера бизнеса, где использование технологий IoT обеспечивает заметный экономический эффект, добавляют эксперты. «В промышленности интернет вещей помогает бороться с простоями производственного оборудования и предотвращать его поломки за счет оперативного перераспределения нагрузки и перехода от планового ремонта к предиктивному, —

объясняет Сергей Мордасов. — Системы автоматизации приемки и внутренней логистики предприятий обеспечивают снижение простоев благодаря ускорению обработки входящих грузов. По нашим прогнозам, к 2021 году экономический эффект IoT может составить до 0,8–1,4 трлн руб. за счет повышения производительности труда и снижения расходов на 10–20%». По словам господина Мордасова, средний срок окупаемости IoT-проектов «Ростелекома» составляет три–пять лет. «Такие решения легко масштабируются, поэтому использование можно начать даже с незначительных затрат, — добавляет Алексей Барков. — Для крупных проектов средний срок окупаемости — от двух до пяти лет, но в некоторых случаях внедрение IoT-решений окупается уже в первые месяцы».

PwC относит к тенденциям экономики, стимулирующим развитие IoT, «уберизацию» сферы услуг. «Трендом этого года стало развитие шеринговой экономики, — соглашается с этой версией Максим Митькин. — Сейчас появилось много организаций, которые предоставляют в аренду автомобили, велосипеды и т. д. Для отслеживания этого транспорта тоже используются m2m-платформы».

На юге России примером такого рода проектов, запущенных в последнее время, стал краснодарский велошеринг Lucky Bike. У проекта также есть франчайзи в Ростове. Помимо этого в Краснодаре заработала сеть автоматических станций проката самокатов, запущенная резидентом «Сколково» Samokat Sharing.

Сети раскидывают на полях

В 2017 году правительство Российской Федерации разработало дорожную карту по развитию IoT в АПК. Этот документ предусматривал, что уже к 2019 году 30% российских сельхозпредприятий будут использовать данные технологии. Однако на данный момент в среднем по России, по оценке PwC, сельское хозяйство является одной из отраслей, где цифровизация наименее востребована.

По данным санкт-петербургского Агрофизического НИИ, различные IoT-решения сегодня используют не более 5% российских участников сельхозрынка. В то же время, согласно результатам опроса, проведенного журналом «Агроинвестор», «осознанно или нет» технологии точного земледелия используют около 10% отечественных растениеводов. Ежегодный темп прироста количества цифровых платформ в АПК Аналитический центр Минсельхоза России оценивает в 11%. Кубанский государственный аграрный университет в своем исследовании «Точное земледелие: состояние и перспективы», ссылаясь на опрос 200 сельхозпроизводителей, прогнозирует рост количества «умных» устройств в АПК в полтора-два раза в течение ближайших двух-трех лет.

В отличие от других частей России, на юге страны IoT в АПК развивается достаточно высокими темпами. «Перед донским бизнесом остро стоит задача оптимизации производственных процессов, а интернет вещей — эффективный способ уменьшения затрат на обслуживание и замену оборудования, — отметил Игорь Марьясов. — Особенно это актуально для предприятий аграрного сектора и обрабатывающей промышленности». По словам Сергея Мордасова, в течение последнего года «Ростелеком» отметил рост спроса на системы автоматизации приемки и внутренней логистики для сельскохозяйственных предприятий. Алексей Барков среди перспективных направлений развития IoT в АПК называет системы круглосуточного видеомониторинга территорий, животноводческих комплексов и производственных линий крупных агрохолдингов, а также решения для удаленного пилотирования сельскохозяйственной техники.

Глава сельскохозяйственного предприятия «Биохутор Петровский» (занимается земледелием и переработкой сельхозпродукции, выпускает хлеб, крупы, куриные яйца) Алексей Щепетьев сообщил, что в работе тракторов и комбайнов предприятия используются гидравлические автопилоты. Это решения на базе систем спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС, которые позволяют задать машине маршрут и минимизировать отклонения от него. «Благодаря этому исключается человеческий фактор, за счет чего рабочие органы (бороны, сеялки и т. п.) не проходят по одному и тому же месту два раза, — объясняет господин Щепетьев. — Человек через пару часов работы устает, а при перекрытии даже на 2 см за десятичасовую смену может набежать не один гектар дважды обработанных площадей». Снижение влияния человеческого фактора в данном случае, помимо прочего, позволяет экономить топливо.

PwC оценивает экономический потенциал точного земледелия, основанного на технологиях IoT, в 15–20% общих затрат сельскохозяйственных предприятий. Достичь этой экономии АПК может путем сокращения количества используемых семян, химикатов, удобрений и воды, а также оптимальным использованием земель под наиболее подходящие для них культуры.

В частном порядке

Распространение интернета вещей идет активно не только в b2b-сегменте рынка IT-услуг, но и в рознице. Исследование PwC показывает, что большинство провайдеров прогнозирует среднегодовой рост выручки от продаж систем «умного дома» на уровне выше 5%. «Например, наши “умные” домофоны — яркий пример сервиса, который перетек из корпоративного сегмента в домохозяйства,— говорит Сергей Мордасов. — Изначально система разрабатывалась для управляющих организаций как инструмент интеллектуального управления подъездом. Но она представляет интерес и для жильцов, поскольку позволяет управлять домофоном и общаться через него не только посредством панели у входа в подъезд или трубки в квартире, но и через смартфон, в том числе удаленно».

Также «Ростелеком» активно продвигает на российский рынок систему «умный дом», включающую в себя устройства для удаленного контроля и управления освещением, розетками (позволяет обесточивать или, наоборот, включать устройства), следить за показаниями датчиков дыма, открытием и закрытием дверей и окон и т. д. Доступ к данным системы пользователь получает через личный кабинет с любого устройства, подключенного к интернету.

Подобные решения предлагают и другие операторы связи, включая «большую тройку». Участники розничного сегмента рынка IoT ожидают от технологий «умного дома» активного роста. В настоящее время, по оценке агентства Forrester Research, доля «умных» домов в России составляет около 1,5% от общего количества домохозяйств, а их количество, соответственно, не превышает 800 тыс. При этом уже к 2022 году немецкий портал деловой информации прогнозирует рост их числа до 4,5 млн, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Павел Лысенко


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