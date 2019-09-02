БЦ «Эврика» на улице Седова эвакуировали из-за пожара

В Невском районе Петербурга из-за пожара эвакуировали персонал и посетителей бизнес-центра «Эврика», расположенного на улице Седова, 11. Сообщение о происшествии около 14:00 понедельника, 2 сентября, в соцсетях разместили очевидцы.

Позже появилась информация, что в помещении БЦ загорелась серверная комната. Пожар произошел на 11-м этаже здания. Возгорание было локализовано в 14:24. Одновременно с тушением была организована эвакуация. По предварительным данным, пострадавших нет.