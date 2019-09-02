«Алабуга-девелопмент» займется реконструкцией очистных сооружений на ОЭЗ «Алабуга»

ООО «Алабуга-девелопмент» выполнит первый этап реконструкции очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод на ОЭЗ «Алабуга» и в Елабуге за 783,7 млн руб. Компания стала победителем тендера, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно документации, победителю тендера необходимо подготовить территорию для будущего строительства, возвести объекты энергетического хозяйства, проложить сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обустроить дорожное полотно, а также заняться благоустройством и озеленением территории. Работы должны быть выполнены к концу следующего года. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана.

В аукционе также принимало участие ООО «Евростройхолдинг», которое оценило свои услуги в 787 млн руб., но проиграло тендер.

"Ъ-Казань"