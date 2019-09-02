Экс-глава Чернушки не сможет стать депутатом думы

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, председатель земсобрания Чернушинского муниципального района Сергей Крылов написал заявление об отказе от участия в выборах в депутаты думы Чернушинского городского округа по одномандатному округу №20. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете.

Отметим, что в случае отказа господина Крылова от участия в выборах в данном округе остается только один кандидат — экс-глава Чернушинского городского поселения Иван Ратегов. Таким образом, выборы по округу №20 будут признаны несостоявшимися, а Сергей Крылов будет обязан возместить расходы на их организацию. Отметим, что ранее Иван Ратегов, в связи с участием в выборах, досрочно сложил полномочия главы Чернушки.

Как пояснил «Ъ–Прикамье» Сергей Крылов, он отказался от участия в выборах, так как «считает, что Иван Леонидович (Ратегов – Ъ–Прикамье») не должен быть депутатом». Господин Крылов добавил, что готов компенсировать затраты на проведение выборов. Известный редакции телефон господина Ратегова был отключен.