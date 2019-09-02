Экс-главу Забайкальского филиала РЖД не отпустили по УДО в Екатеринбурге

Сегодня Свердловский облсуд оставил в силе решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему начальнику Забайкальского филиала РЖД Валерию Фомину. Это решение пытался оспорить сам осужденный и его защитники. «Решение суда вступило в законную силу»,— пояснили в ведомстве.

Согласно материалам уголовного дела, Валерий Фомин был задержан сотрудниками УФСБ Забайкальского края в октябре 2016 года. Тогда оперативники установили, что он получил автомобиль Toyota Land Cruiser 100 от местного бизнесмена Сергея Виленского. Эта машина, по подсчетам следствия, стоила порядка 1,8 млн руб. и передавалась железнодорожнику с одной целью – общего покровительства. Дело в том, что фирма господина Виленского «РесурсТранс» оказывала транспортные услуги и услуги по аренде недвижимости для Забайкальского филиала РЖД.

В ходе расследования дела Валерий Фомин свою вину не признавал. При этом, второй фигурант дела - господин Виленский сейчас находится в розыске. С адвокатом господина Фомина Валерием Элькинд не удалось. Известно, что основания для подачи материалов на УДО у подсудимого появились в начале 2019 года года: Забайкальский краевой суд частично изменил приговор, засчитав Валерию Фомину срок в следственном изоляторе (почти два года) по правилу «день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима».

По мнению экспертов, повторно просить об УДО осужденный железнодорожник сможет не ранее через полгода. «Повторное внесение в суд соответствующего ходатайства возможно не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе. При этом, будет даваться оценка поведению осужденного в исправительном учреждении, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания а также его отношение к совершенному преступлению. Важную роль будет играть и факт возмещения причиненного ущерба и характеристика администрации исправительного учреждения»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Алексей Буров