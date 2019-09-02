«Вечер без границ» в Театре кукол

В один из вечеров фойе Областного театра кукол превратится в музыкальную гостиную, поэтическую комнату и сувенирную мастерскую. Часом позже каждый желающий сможет увидеть инклюзивный спектакль «Юшка», отмеченный критиками на российских театральных фестивалях, а после спектакля состоится обсуждение с режиссером и артистами. События приурочены к инклюзивному вечеру «Без границ», который станет шагом на пути к улучшению качества жизни людей с инвалидностью. На каждом этапе вечера организаторы предпримут попытку инклюзии, то есть социализации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, будь то подготовка мероприятия, проведение актерского тренинга, показ спектакля.

Вход свободный.

Знакомимся и общаемся 6 сентября в фойе Театра кукол, начало в 18:00, начало спектакля в 19:00.