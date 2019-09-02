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На Кубани утверждена региональная программа развития паллиативной помощи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пописал распоряжение об утверждении региональной программы «Развитие системы паллиативной медицинской помощи». Документ, опубликованный на официальном сайте краевой администрации, вступил в силу 30 августа 2019 года.

Целью программы является повышение доступности и качества паллиативной медицинской помощи (ПМП) в крае, в том числе при лечении болевого синдрома. Для этого предполагается разработать и утвердить региональные нормативные правовые акты, направленные на повышение доступности развития системы оказания ПМП. Программа предполагает развитие и совершенствование системы оказания ПМП в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в стационарных условиях и условиях дневного стационара.

На Кубани планируется создать эффективную инфраструктуру для оказания ПМП, а также повысить доступность лекарственного обеспечения пациентов, в том числе наркотическими препаратами.

Для реализации программы необходимо обеспечить укомплектованность больниц врачами, средним и младшим медицинским персоналом, прошедшим обучение по ПМП. Планируется внедрение мер стимулирования врачей и медперсонала, оказывающего медицинскую помощь паллиативным больным.

По данным краевого минздрава, в 2018 году в паллиативной помощи нуждалось 45 тыс. взрослых жителей Кубани и 342 ребенка. По сравнению с 2017 годом, количество взрослых, получивших паллиативную помощь в амбулаторных условиях, выросло на 1094 человека и составило в 2018 году 8816 человек, в том числе на дому выросло на 1428 человек и составило в 2018 году 3062 человека. Количество взрослых пациентов, получивших ПМП в стационарных условиях в 2018 году, увеличилось на 463 человека и составило 12 419 человек.

Дмитрий Михеенко


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