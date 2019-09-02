К 2030 году у Петербурга появятся два железнодорожных полукольца

Северо-восточный и юго-западный обходы будут построены в Петербурге к 2030 году. Об этом было заявлено в ходе рабочего совещания членов городского правительства с представителями ОАО «РЖД». Железнодорожные полукольца свяжут Ораниенбаум с Белоостровом и Токсово. Один из обходов при этом пройдет рядом с аэропортом Пулково, сообщают «Невские новости».

Кроме того, на направлениях до Гатчины, Павловска, Тосно и Всеволожска будет организовано тактовое движение пассажирских поездов.