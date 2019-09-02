Композитор Akira Yamaoka в лофт-парке «Подземка»

Любители игр серии Silent Hill точно знакомы с творчеством этого японского музыканта! После триумфального выхода первой игры из этой серии за ним прочно закрепилось звание создателя лучшего игрового саундтрека всех времен и народов. В столицу Сибири он приедет впервые, но ажиотаж уже витает в воздухе. Поклонников музыки в городе много, и каждый уверен, что это будет стоящее зрелище, которое уж точно не уступит эмоциональному настрою легендарных видеоигр.

Вдохновляемся творчеством 7 сентября в 19:00.