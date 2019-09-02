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Дома у жителя Нефтекумска обнаружили плантацию конопли

При обследовании дома жителя Нефтекумска полицейские обнаружили 24 куста конопли с признаками культивации, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю. В ходе обыска правоохранители нашли 25 бумажных свертков с веществом растительного происхождения. Результаты проведенной экспертизы показали, что в обнаруженных свертках находилось около 500 г марихуаны.

«Мужчина пояснил, что выращивал и хранил запрещенные растения для собственного употребления», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждили два уголовных дела за незаконное хранение наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ). Дела объединят в одно производство.

Дарья Голякова


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