Группа MBAND на площади Ленина

А вы знали, что 7 сентября первокурсники всей страны проводят Парад российского студенчества? Инициатива пришла в столицу Сибири из Москвы два года назад и сразу прижилась среди молодежи. Вечером в 18:00 студенты и все желающие встречаются на площади Пименова и движутся по улице Кирова (через театр «Глобус») в сторону площади Ленина. А что там? А там в этот день не менее насыщенная музыкальная и развлекательная программа, хедлайнером которой станет популярная группа MBAND. Напомним, что появился этот мужской коллектив в 2014 году, а песня «Она вернется» стала одной из самых ротируемых в России в 2015 году. Продюсер группы Константин Меладзе продолжает и дальше создавать хиты для молодых музыкантов — приходите убедиться!

Вход свободный.

Отмечаем всей страной 7 сентября, начало концерта в 19:00.