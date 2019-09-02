Выставка «наивных» художников в Краеведческом музее

Знакомо ли вам понятие «наивный реализм»? Если нет, напомним, что сторонники этого направления в искусстве признают мир таким, каким он непосредственно представляется человеку, без какой-либо фальши, а наоборот, слишком правдиво и искренне. Эти работы не только завораживают, но и оставляют приятное послевкусие. На выставке в Краеведческом музее представлены пейзажи, портреты, натюрморты и жанровые композиции более 30 наивных художников — искусство на стыке «высокого профессионализма» и фольклора. В залах музея можно увидеть работы признанных классиков наивного искусства — Сергея Степанова, Виктора Шнайдера, Алексея Кашигина, а также тех, кто начал работать в этом жанре недавно. Особое место занимают работы известного немецкого художника Франца Йозефа Гриммейзена. Все работы собраны из фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств «Великая реальность наива».

Цена билета: 150 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров — 100 рублей (в стоимость билета входит посещение всех выставок второго этажа Краеведческого музея).

Изучаем картины до 27 октября.