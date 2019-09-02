Вечеринка в стиле «Ретро FM» в «Максимилианс»

Если вам не терпится, как говорится, «вспомнить молодость», позажигать под хиты 70-х, 80-х и 90-х, то это событие точно для вас! Если вы наизусть помните текст песни «Музыка нас связала» группы «Мираж» или же вспоминаете медленный танец по песне группы «Технология», то есть повод для радости. На вечеринке в ресторане «Максимилианс» соберутся такие же, как вы, — неравнодушные. Если есть желание надеть какой-то особенный костюм или сделать экстравагантную прическу — организаторы не будут против, главное, чтобы было удобно и комфортно.

Цена билета: 300 рублей (депозит при бронировании 500 рублей).

Танцуем 14 сентября, начало в 21:00.