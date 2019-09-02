Нет, этот коллектив не имеет никакого отношения к «Евровидению»! А как вы помните, Кончита Вурст — реальная женщина с бородой — в 2014 году стала победителем музыкального конкурса «Евровидение–2014» в Копенгагене. Кстати, новосибирская группа «Женщина с бородой» появилась гораздо раньше — в далеком 2002 году. Есть борода у солистки или нет? Разумеется, нет. Просто название такое, чтобы цепляло и приводило в недоумение. Впрочем, приходите, чтобы убедиться в этом лично и, конечно, вживую услышать хиты этой непревзойденной новосибирской группы.

Цена билета: 300 рублей.

Поем все вместе 8 сентября в кабаре-кафе «Бродячая собака», начало в 20:00.