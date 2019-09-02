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Академия наук Башкирии профинансирует разработку мобильного самоучителя башкирского языка

Академия наук Республики Башкортостан намерена по итогам конкурса заказать разработку мобильного приложения «Самоучитель по башкирскому языку» для мобильных устройств, работающих на операционных системах Android и iOS. С разработчиком планируется подписать контракт стоимостью до 2,5 млн руб., следует из сообщения на портале госзакупок. Конкурс планируют провести 24 сентября. 20% баллов начисляется за цену контракта, 80% — за квалификацию разработчика. Приложение должно быть изготовлено за 50 дней. Подрядчик предварительно должен провести исследования по лексике, терминологии, морфемике и грамматике башкирского языка. Приложение разрабатывается для уровня Breakthrough Level (элементарный). В нем должна быть система поиска, рубрики «Избранное», «Заметки» и другие. Заказчик планирует предусмотреть использование пословиц и поговорок на башкирском языке, башкирско-русский и русско-башкирский словари общеупотребительной лексики и другие функции.

Майя Иванова


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