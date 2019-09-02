На Тамбовщине бывший наркополицейский получил 10 лет за попытку сбыта героина

Суд в Тамбове признал 38-летнего экс-сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков одного из подразделений органов внутренних дел Москвы и его 31-летнюю знакомую виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в управлении СКР по Тамбовской области. Бывший наркополицейский получил 10 лет, его подельница – 8,5 лет. Как установил суд, в сентябре 2018 года осужденная расфасовала героин на несколько свертков для «сбыта бесконтактным способом» в Тамбове и пригороде. Четыре свертка она передала своему знакомому для размещения в тайники, а остальные спрятала в барабан стиральной машины. «После того, как мужчина сделал "закладки" в районе улиц Гастелло и Елецкой Тамбова, подробные описания и фотографии мест нахождения тайников он направил своей знакомой»,– отметили в СКР. Однако продать героин «не удалось», так как их дальнейшие преступные действия были пресечены сотрудниками регионального управления МВД. «Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств»,– пояснили в СКР, добавив что наркополицейский на момент совершения преступления был в отпуске, а сейчас уволен.

Владимир Зоркий