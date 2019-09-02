Актер из фильма «Эбигейл»: о замерзших пальцах на съемках и любви

В кинотеатрах Новосибирска и всей страны в прокат вышел приключенческий фильм «Эбигейл», который погружает зрителей в новый фантастический мир. 25-летний актер Глеб Бочков, сыгравший в картине одну из главных ролей, рассказал о тяжелых съемках, а также чудесах в жизни.

— 22 августа в кино вышла новая картина «Эбигейл». Это ваша первая роль в полном метре, как впечатления, как работалось в целом?

— Это был настоящий кайф! Действительно, первый раз я соприкоснулся с такой большой ролью, с таким большим проектом, с окружением таких профессиональных артистов: Артема Ткаченко, Равшана Куркова, Риналя Мухаметова и многих других. Они очень сильно поддерживали, толкали вперед.

— А были какие-то трудности на съемках?

— Конечно! Мы снимали зимой, и было очень холодно… До такой степени, что скрючиваются пальцы на ногах и на руках. Я вообще ненавижу зиму, и это большой труд для меня — зимой выйти из дома. Но съемки — это святое.

— Расскажите о своем герое Бейле, чем он вам близок?

— Бейл — лидер повстанцев, повстанческого движения. Лидерство — это самое главное его качество. То, что категорически пока не присуще мне, но с лихвой присуще ему. Я обожаю таких людей — окружающие тоже чувствуют эту внутреннюю силу и идут вслед за ними.

— Как вживались в образ человека-лидера?

— В этом и есть актерское мастерство. Берется образ какого-то человека, который очень вдохновляет, например, отец или кто-то из друзей, учителей, а дальше идет творческий процесс. Я наблюдаю за этими людьми: понимаю, как они себя ведут, как смотрят, как сами себя ощущают, и пытаюсь приблизить себя, такого простачка, вот к этим титанам.

Врезка цитата: О чем кино? Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…

— Роль «любви» в этом фильме?

— Безусловно, этот фильм о любви — как и все в нашей жизни! Любовь — это прекрасно. Только с ней ты можешь понять, ради чего живешь. Только любовь мотивирует на какие-то поступки, действия, как и моего героя, например, в этом фильме.

— Есть мнение, что кинозал — это своего рода замочная скважина. Зритель сидит в темноте и как бы подглядывает за актерами…

— Абсолютно точно! Однажды я играл в иммерсионном спектакле «Вернувшиеся»: там зрители надевают маски и буквально по пятам ходят за артистами. Можно подходить к артисту, не то что на расстояние вытянутой руки, а вплотную. Актер при этом делает вид, что ничего не замечает, а зритель подглядывает за самым личным, самым сокровенным. Чужая жизнь, чужое нижнее белье — это всегда захватывает.

— Вы выбрали актерскую профессию, и родители не были против. Считаете, что взрослые должны поддерживать детей во всем?

— Если бы у меня был ребенок, я бы обязательно сказал ему или ей: «Ты делаешь то, что считаешь нужным, а я буду рядом, чтобы ты ни решил». Все, абсолютно никаких советов, никакого направления и использования ребенка, чтобы осуществить какие-то свои неосуществленные мечты. Нет, это твоя жизнь, делай ее, а я буду рядом.

— Что бы вы сказали зрителям, которые пойдут в кино на фильм «Эбигейл»?

— Верьте в чудеса, потому что они действительно случаются. Вообще жизнь — это чудо, и я надеюсь, что «Эбигейл» будет каким-то мини-доказательством этому. Потому что все-таки это сказка, это волшебство, и это прекрасно.

«Эбигейл» (6+) — с 22 августа во всех кинотеатрах.

Создатели фильма — кинокомпания «KD Studios» и «20th Century Fox»