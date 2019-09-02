Население Удмуртии продолжает сокращаться

Численность населения Удмуртии за семь месяцев 2019 года уменьшилась на 3,2 тыс. человек, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. За это время в республике родилось 8,5 тыс. детей, что на 1,2 тыс. меньше, чем в январе-июле прошлого года, сообщает Удмуртстат

За обозначенный период в регионе умерло 10,5 тыс. человек, что на 479 меньше, чем в январе-июле 2018 года. Среди них 38 детей в возрасте до одного года, что на 12 меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В 44% случаев причиной смерти стали болезни кровообращения, в 16% — новообразования, в 10% — несчастные случаи.

В первые семь месяцев 2019 года в Удмуртии зарегистрировали 4 тыс. браков, что на 419 меньше, чем в 2018 году. Количество разводов сократилось на 164 и составило 2,8 тыс. Миграционная убыль составила 1,2 тыс. человек — с начала года в Удмуртию прибыло 6,7 тыс. человек, покинуло — 7,9 тыс.

Напомним, что численность постоянного населения республики на начало 2019 года составляла 1,5 млн жителей. Из них 994 тыс. человек — городское население.