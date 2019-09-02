Кино на «Балконе»

«Балкон» — это арт-пространство, где собирается творческая молодежь по разным поводам: поиграть в мафию, приготовить что-нибудь эдакое, встретиться и пообщаться с интересным спикером. На этот раз встреча будет нести познавательный и одновременно развлекательный оттенок. Как это? Очень просто! В уютной обстановке всем желающим покажут фильм «Трасса 60», но есть одно НО — показ состоится на английском с английскими субтитрами. Как говорится, время «прокачать» или проверить своей уровень знания языка. После просмотра будет возможность обсудить картину вместе с опытным лингвистом — переводчиком Натальей Малыховой.

Вход свободный (обязательна регистрация: vk.cc/9K5T5w).

Смотрим фильм 6 сентября в 19:00 на открытом пространстве «Балкон» (ул. Кропоткина, 269/1).