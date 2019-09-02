Олег Хорохордин взял к себе в команду экс-мэра Горно-Алтайска

Бывший мэр Горно-Алтайска в Республике Алтай Виктор Облогин согласился стать советником врио главы региона Олега Хорохордина по реализации крупных инвестиционных проектов.

Господин Облогин сказал журналистам, что предложение исходило от Олега Хорохордина. «Я благодарен ему за оказанное доверие, мой опыт и знания наконец-то вновь стали востребованными, я постараюсь оправдать это доверие»,— заявил экс-мэр Горно-Алтайска после встречи с врио главы республики (цитата по «Новостям Горного Алтая»).

Ранее сообщалось, что Виктор Облогин выдвинул свою кандидатуру на выборы депутатов парламента Республики Алтай, которые пройдут 8 сентября. Экс-мэр баллотируется самовыдвиженцем по округу №2.

Напомним, Виктор Облогин руководил 60-тысячным Горно-Алтайском почти четверть века, но летом 2016 года покинул свой пост. Следственные органы возбудили против него сразу три уголовных дела, которые позднее объединили в одно производство. Экс-мэр обвиняется в хищении у муниципалитета иномарки Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,5 млн руб. и превышении должностных полномочий, повлекших ущерб бюджету на сумму более 100 млн руб. Горсуд Горно-Алтайска пока рассматривает это дело. Подсудимый считает себя невиновным, называя предъявленное обвинение «полной грязью».

Подробнее о деле — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Алтайскому мэру насчитали три эпизода»

Илья Галагуз