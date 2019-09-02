Перевернули представление о цене на каско: 9950 руб. за оптимальную защиту автомобиля

«АльфаСтрахование» предлагает клиентам комплексную защиту автомобиля по фиксированной цене: обновленный продукт «Каско в десятку» от угона и повреждений в ДТП обойдется автовладельцу всего в 9950 руб.

Благодаря программе «АльфаСтрахование» полис добровольного автострахования стал еще доступнее. Продукт «Каско в десятку» обеспечит транспортное средство защитой как на случай угона, так и при повреждениях во время аварии. Количество обращений в год не ограничено.

Полис можно приобрести для некредитных отечественных автомобилей и иномарок не старше десяти лет и не дороже 1,5 млн руб.

Если страхователь не является виновником аварии, «АльфаСтрахование» отремонтирует автомобиль клиента у официального дилера или на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) новыми деталями. Ремонт на СТОА осуществляется для транспортных средств старше пяти лет. «АльфаСтрахование» гарантирует возмещение даже при поддельном полисе ОСАГО или его отсутствии у виновника аварии, а также, если страховая компания виновника ДТП прекратила свое существование или не имеет лицензию.

«Страховые компании предлагают своим клиентам все более выгодные программы для защиты автомобиля от наиболее востребованных рисков. «АльфаСтрахование» разработала продукт, чья стоимость сопоставима с ценой ОСАГО. Мы гарантируем возмещение даже при поддельном полисе ОСАГО или его отсутствии у виновника аварии, или если вдруг страховая компания виновника ДТП прекратила свое существование, – говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование». – Покупая полис «Каско в десятку», вы получаете набор наиболее важных и востребованных рисков по фиксированной цене, при этом нет необходимости рассчитывать стоимость полиса в онлайн-калькуляторе и переплачивать за те опции, которые вам кажутся излишними. Заявить об убытке можно прямо с места аварии с помощью мобильного приложения «АльфаСтрахование Мобайл».