В больнице в Каире на 69-м году жизни умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко. Он работал в должности с сентября 2011 года, а также был полномочным представителем в Лиге арабских государств. О причине смерти не сообщается.

«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко»,— сообщили «РИА Новости» в департаменте информации и печати министерства иностранных дел России.

До 2011 года господин Кирпиченко работал послом в ОАЭ, Ливии и Сирии. Награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета.