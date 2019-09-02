В Суворовском микрорайоне Ростова открыли новую школу

В Ростове в Суворовском микрорайоне заработала новая школа №75 на 1340 учеников. В ней уже сформировано 16 первых классов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

В четырехэтажном здании есть два спортзала, площадки для баскетбола и волейбола, бассейн, а также медиа-центр с фото- и видеостудией и мини-типографией. Школа оснащена современной компьютерной и исследовательской техникой. Отмечается, что в учреждении будут работать спортивные секции и десятки дополнительных кружков.

В следующем году в Суворовском планируют начать строительство школы на 1,2 тыс. мест. К 2024 году в районе должна появиться еще одна школа на 600 мест.

Кристина Федичкина