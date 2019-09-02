Работники АО «БЭСК» – в «золотом» кадровом резерве электросетевого комплекса России

Делегация АО «БЭСК» в финале конкурса «Лидеры энергетики» в Челябинске

В Челябинске состоялся финал первого всероссийского конкурса специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики». Его главной целью стало выявление наиболее талантливых руководителей технического блока электросетевой отрасли страны. Участниками конкурса стали около 2000 сотрудников дочерних компаний «Россетей» и других крупных электросетевых организаций. От группы компаний АО «БЭСК» приняли участие 29 работников. Во время проведения конкурса, в течение одного месяца, участники продемонстрировали свои знания и умения, выполняя различные теоретические и практические задания. В финал попали 440 конкурсантов, среди которых 13 работников АО «БЭСК».

В результате были определены 102 победителя, вошедшие в главный кадровый резерв электроэнергетики России. Среди них четыре представителя ООО «Башкирэнерго» – дочернего предприятия АО «БЭСК»: заместитель директора – главный инженер ПО «Белорецкие электрические сети» Владимир Рябушев, начальник Кушнаренковского РЭС ПО «Центральные электрические сети» Азат Сабиров, начальник Мелеузовского ГРЭС ПО «Кумертауские электрические сети» Артем Сидоренко и начальник Чекмагушеского РЭС ПО «Октябрьские электрические сети» Рустем Юсупов.

На торжественной церемонии закрытия конкурса присутствовал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, отметивший значимость энергетики в развитии экономики страны. По словам руководителя делегации Башкирской электросетевой компании заместителя генерального директора – технического директора АО «БЭСК» Рамиля Ишмаева, включение работников предприятия в топ-102 свидетельствует о высоком профессионализме и уровне подготовке технических специалистов АО «БЭСК».

– Успех компании напрямую зависит от качества работы каждого сотрудника. В основе реализации наших амбициозных проектов, технического перевооружения и модернизации энергообъектов, всего того, что позволяет нам обеспечивать качественное и надежное электроснабжение потребителей, стоят люди, которые двигают вперед нашу энергетику, – отметил он. – Результаты конкурса показали, что сегодня наши технические кадры обладают всеми необходимыми компетенциями, чтобы быть уверенными в дальнейшем развитии энергетической отрасли.