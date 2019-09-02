Боттичелли и окно в мир

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о полотне итальянского художника, а также о том, где и когда произведение можно будет увидеть в России.

В начале сентября во Владивостоке пройдет пятый Восточный экономический форум. Там параллельно деловой проводится серьезная культурная программа. Хедлайнером, конечно, станет картина Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа». Работу привезло в нашу страну посольство Италии, и с 3 по 5 сентября она будет выставлена на площадке форума. Шедевр хранится во Флоренции в галерее Уффици.

Сандро Боттичелли родился в 1445 году во Флоренции и там же скончался в 1510-м. Прозвище «Боттичелли» («бочонок») дали ему еще в детстве. Он был старшим современником Микеланджело и Рафаэля, учился у Фра Филиппо Липпи и Верроккьо, в мастерской которого одновременно с Сандро работал и дивный Леонардо. Боттичелли знаменит в первую очередь хрестоматийными композициями «Рождение Венеры» и «Весна», а также изображениями Мадонны с младенцем. Именно такая картина и приедет в Россию. Реставраторы, кстати, не решились привезти к нам аутентичную раму, а само полотно заключили в климатический короб.

«Мадонна делла Лоджиа» выполнена темперой на доске 72х50 см и датируется примерно 1467 годом. Это ранний, ученический период творчества мастера, однако в этом произведении уже видны все те же живописные приемы и принципы, которые впоследствии создадут Боттичелли славу великого художника. Младенец стоит на коленях у матери и прижимается лицом и глазом к ее лицу, они нежно обнимают друг друга, действие происходит в интерьере ренессансной лоджии, которая и дала название произведению. На заднем плане в пространстве арки видны горы и уходящая вдаль дорога — характерное для возрожденческой живописи окно в мир.

Картина Боттичелли 8 сентября отправится в Приморскую государственную картинную галерею, а затем в ноябре переедет в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.