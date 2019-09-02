Удмуртия заняла 1-е место среди регионов ПФО по объему торговых площадей на тысячу жителей

На 1 января 2019 года в Удмуртии на 1 тыс. жителей приходилось 1,35 тыс. кв. м торговых площадей — на 500 кв. м больше, чем три года назад. По этому показателю республика занимает 1-е место среди регионов ПФО, сообщает Удмуртстат. На 2-ом и 3-ем местах расположились Кировская область и Татарстан с показателями 1,18 тыс. кв. м и 1,05 тыс. кв. м соответственно. На последнем — Чувашия со значением 649 кв. м.

За последние три года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 73,4 тыс. кв. м новых торговых площадей, из них 71,7 тыс. кв. м — в 2018 году. Так, на начало 2019 года в республике насчитывалось 8,5 тыс. магазинов с общей площадью торгового зала 2 млн кв. м. За 2018 год число магазинов увеличилось на 31, а общая площадь торгового зала — на 105 тыс. кв. м.

Торговая сеть Удмуртии состоит из девяти гипермаркетов, 267 супермаркетов, 654 специализированных продовольственных и 1,89 тыс. непродовольственных магазинов, а также магазинов товаров повседневного спроса, минимаркетов и прочих. Минимаркеты составляют 41% от общего числа магазинов. Средняя площадь гипермаркета в регионе составляет 7,95 тыс. кв. м, супермаркета — 913 кв. м, специализированного продовольственного магазина — 93 кв. м, непродовольственного — 175 кв. м. По среднему размеру гипермаркета республика занимает 9-е место в ПФО. Наибольшую среднюю площадь торгового зала гипермаркетов отметили в Самарской области — она составляет 13,9 тыс. кв. м.